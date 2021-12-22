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Уголовное дело возбудили по факту взрыва газа в Дагестане

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва газа в Каспийске, в результате чего три человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СК России по республике.

"Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе республиканской прокуратуры агентству сообщили, что ход расследования уголовного дела прокуратурой республики взят на контроль.

"Прокуратурой республики организована проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в городе Каспийске. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Для координации действий правоохранительных органов на место выехал прокурор города Каспийска", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в результате взрыва газа на третьем этаже многоквартирного дома в городе Каспийске пострадали двое взрослых (мужчина и женщина) и ребенок 10 лет. Их госпитализировали в Республиканский ожоговый центр в городе Махачкале.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, глава ведомства Татьяна Беляева держит на личном контроле лечение пациентов.

Дагестан Каспийск

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