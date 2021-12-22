Умер основатель "Вымпелкома" и фонда "Династия" Дмитрий Зимин

Дмитрий Зимин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Умер предприниматель, ученый-радиотехник и меценат, основатель и почетный президент "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Дмитрий Зимин. Ему было 88 лет. О его смерти сообщил журналист Сергей Пархоменко.

Сын бизнесмена Борис уточнил в фейсбуке, что отец умер в Швейцарии, последние месяцы он тяжело болел.

"Он ушел в полном сознании, умиротворенно, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением - последние месяцы он тяжело болел. Все. Прощание и прочие подробности позже", - написал Борис Зимин.

Зимин родился 28 апреля 1933 года в Москве, он потомок старообрядческого купеческого рода Зиминых. Он в 1957 году окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института, сначала работал в МАИ, с 1962 года - в закрытом Радиотехническом институте Академии наук СССР, где защитил кандидатскую и докторскую диссертации и занимал руководящие посты.

В 1992 году он участвовал в создании акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" и стал президентом и генеральным директором компании. В мае 2019 года Зимин оставил пост гендиректора и стал почетным президентом "Вымпелкома".

В 2002 году Зимин основал возглавил фонд "Династия", который занялся поддержкой и продвижением российской фундаментальной науки. В 2008 году фонд учредил преми. в области научно-популярной литературы "Просветитель".

В начале 2014 года Зимин стал первым лауреатом новой премии Минобрнауки "За верность науке". В мае 2015 года Минюст включил фонд "Династия" в реестр НКО-иноагентов, в июне Зимин уехал из России.

Дмитрий Зимин - академик Международной академии связи, член-корреспондент Российской академии инженерных наук и член президиума Российской академии бизнеса и предпринимательства. Он был автором более 100 научных трудов и изобретений, лауреатом премии имени А.С. Попова Академии наук СССР (1965 год) и Государственной премии Российской Федерации (1993 год).

"Вымпелком" входит в телекоммуникационный холдинг VEON, крупнейшим акционером которого является LetterOne, составная часть "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.