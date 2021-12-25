Прощание с Дмитрием Зиминым пройдет 28 декабря

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Прощание с основателем "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и филантропом Дмитрием Зиминым, ушедшим из жизни в среду после тяжелой болезни, пройдет в Москве, на Кипре и в Израиле 28 декабря.

"Дорогие друзья, дорогие все, кто ценит и помнит моего отца, Дмитрия Борисовича Зимина, многие из вас разбросаны по свету, нашим перемещениям мешают разные обстоятельства, а поскольку нашей семьи все равно нет сейчас в Москве, я решил устроить несколько, связанных через Сеть, площадок, куда можно прийти почтить память и поговорить", - написал в своем фейсбуке его сын Борис Зимин.

В Москве 28 декабря с 12:00 до 20:00 можно почтить память Зимина в залах фонда "Московское время" где находился офис фонда "Династия" (в 2015 году был признан Минюстом НКО-иноагентом и ликвидирован) и премии "Просветитель" по адресу 1-я Тверская-Ямская, дом 2, строение 1, где будет организована мемориальная выставка.

В тот же день с 15:00 до 17:00 прощание пройдет в Тель-Авиве в здании Тель-Авивского университета.

На Кипре в кругу семьи и близких друзей прощание пройдет с 15:00 до 18:00 в Лимассоле.

Как уточнил Борис Зимин, похоронен прах его отца пока будет на Кипре, где проживает его мать. "Когда-нибудь мы вернемся в Россию", - добавил он.

Онлайн церемония памяти Дмитрия Зимина пройдет во вторник 28 декабря с 16:00 до 19:00 по Москве на YouTube-канале премии "Просветитель", говорится в сообщении.

Основатель "Вымпелкома" Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии 22 декабря после тяжелой болезни в возрасте 88 лет. Как сообщил его сын, у Зимина был рак.