Четыре женщины выпрыгивали из окон, спасаясь из подожженной парикмахерской под Саратовом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Четыре женщины пострадали в парикмахерской в Аткарске Самарской области, когда в помещении начался пожар.

Аткарская межрайонная прокуратура региона начала проверку. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в парикмахерскую зашел мужчина и разлил горючую жидкость по помещению первого и второго этажа, где находились посетители. Он поджег эту жидкость и скрылся. Его личность уже установлена.

Как сообщалось со ссылкой на Минздрав региона, пострадавшие женщины, все - до 40 лет, госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое. Решается вопрос о перевозке пострадавших в областной центр.

Информированный источник сообщил агентству, что у всех женщин помимо ожогов сочетанные травмы тела. Спасаясь от огня, пострадавшие выпрыгнули из окон второго этажа, где расположена парикмахерская.

Подозреваемого задержали, это бывший муж хозяйки салона красоты, сообщил вскоре телеграм-канал регионального правительства.