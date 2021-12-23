В Саратовской области задержали подозреваемого в поджоге парикмахерской

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы города Аткарска Саратовской области задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге парикмахерской, откуда с ожогами и переломами были госпитализированы четыре женщины, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

"В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)", - говорится в пресс-релизе.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщалось, со ссылкой на прокуратуру, накануне в одном из залов салона красоты мужчина разлил горючую жидкость по помещению первого и второго этажа, где находились посетители, а затем зажег ее и скрылся с места преступления.

В результате происшествия пострадали четыре женщины до 40 лет.

У всех женщин помимо ожогов сочетанные травмы тела.

Спасаясь от огня, пострадавшие выпрыгнули из окон второго этажа, где расположена парикмахерская.

Пострадавшие доставлены в Саратов для дальнейшего лечения.

Мужчина оказался бывшим мужем владелицы парикмахерской.