Думе предложили декриминализовать повторную врезку в нефте- и газопроводы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Николай Петрунин и Юрий Станкевич внесли в Госдуму законопроект № 45636-8, который возвращает административную ответственность за повторное несанкционированное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. К проекту приложен положительный отзыв правительства.

Сейчас статья 7.19 КоАП предусматривает штраф до 200 тысяч рублей за незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям, нефтепроводам, газопроводам. За повторное нарушение административные штрафы для подключившихся к электрическим и тепловым сетям увеличиваются, а при повторном подключении к газопроводам и нефтепроводам с 2018 года наступает уже уголовная ответственность.

Авторы законопроекта предлагают вернуть административный штраф за повторное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам.

В пояснительной записке приводятся данные мониторинга компаниями группы "Газпром межрегионгаз" практики применения закона с августа 2018 года по август 2020 года. За это время группа собрала 1566 материалов о несанкционированном подключении граждан, которые можно квалифицировать по статье 215.3 УК - самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность. По итогам рассмотрения материалов возбуждено 791 уголовное дело, 462 человека были привлечены к уголовной ответственности.

За этот же период в правоохранительные органы было направлено 20 материалов по данной статье УК против юридических лиц. Уголовных дел в отношении юридических лиц возбуждено не было. Все отказы в возбуждении мотивированы тем, что проверка не смогла установить лицо, совершившее повторное незаконное подключение, объяснили депутаты.

По их словам, в силу концептуального подхода о недопустимости привлечения юридических лиц к уголовной ответственности в рассматриваемой сфере сложилась ситуация, когда юридическое лицо, привлеченное к административной ответственности за самовольное подключение к газопроводу, в случае совершения повторного такого подключения не подлежит ответственности ни по УК, ни по части КоАП.

"При этом подобные действия со стороны юридических лиц обладают повышенной опасностью в связи с потенциально большим по сравнению с физическими лицами размером возможного ущерба. Кроме того, на практике возможны случаи несанкционированных подключений к газопроводу, совершаемых по вине различных работников в интересах одного и того же юридического лица, что исключает признак повторности, необходимый для квалификации деяния по статье 215.3 УК РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.