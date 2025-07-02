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"Транснефть" отметила снижение числа незаконных врезок в нефтепроводы на 14%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Количество несанкционированных врезок (НСВ) в трубопроводную систему "Транснефти" в 2024 году снизилось на 13,8%, до 50 случаев, говорится в годовом отчете компании.

Из общего числа НСВ на магистральные нефтепроводы пришлось 17 (на 29% меньше уровня 2023 года), на нефтепродуктопроводы - 33 (меньше на 2,9%).

Наибольшее снижение числа противоправных посягательств зафиксировано в Пермском крае - с 6 до 2 НСВ, Тюменской области - с 4 до 0, Рязанской области - с 8 до 5 и Ульяновской области - с 3 до 0. "Вместе с тем сохраняется активность преступных групп, занимающихся хищениями нефти в Самарской и Нижегородской областях, нефтепродуктов - в Рязанской, Тульской областях, а также в столичном регионе", - отмечает компания.

Правоохранительными органами при содействии сотрудников "Транснефти" в 2024 году было пресечено 11 хищений нефти и нефтепродуктов (в 2023 году - 13), было задержано 49 злоумышленников, из них 14 - за преступления прошлых лет. По фактам НСВ возбуждено 113 уголовных дел, 23 из которых направлены в суд.

Компания сообщает, что в 2024 году на 19,4% (58 фактов, в 2023 году - 72) уменьшилось количество хищений (не связанных с кражами нефти и нефтепродуктов) иного имущества обществ системы "Транснефти". При этом материальный ущерб от подобных краж вырос с 17,9 млн руб. до почти 70 млн руб. в 2024 году.

"Увеличение напрямую связано с совершенным в АО "Транснефть - Сибирь" хищением 13294 м трубы при демонтаже МН "Лянторский КСП - Федоровское КСУ". Ущерб составил более 53,4 млн руб., или 76,3% от общей суммы ущерба от всех подобных хищений за год", - уточняется в отчете.

Транснефть Сибирь
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