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Ростехнадзор выявил взрывоопасную концентрацию метана на шахте Тихова

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сибирское управление Ростехнадзора сообщило, что выявило нарушения требований промбезопасности в ООО "Шахта им. С.Д.Тихова" (Кемеровская область, входит в "Промышленно-металлургический холдинг", ПМХ). В подготовительных забоях шахты зафиксирована взрывоопасная концентрация метана, показала проверка.

Кроме того, оказалось, что "на проходческом комбайне неисправна взрывозащита; нарушено крепление горной выработки".

Проверка прошла 22 декабря. Проверяющие составили протокол о временном запрете горных работ в двух подготовительных забоях шахты, протокол передан Ленинск-Кузнецкий городской суд.

В ПМХ "Интерфаксу" сообщили, что сотрудники шахты устранили нарушения, выявленные Ростехнадзором.

"Предприятие продолжает работу с соблюдением всех норм и требований промышленной безопасности", - заявил представитель ПМХ.

Шахта им. Тихова - одна из новых шахт Кузбасса и самая новая шахта "Промышленно-металлургического холдинга", ее ввели в эксплуатацию в июне 2017 года, в ней добывают уголь коксующихся марок Ж и 2Ж.

За 4,5 года на предприятии произошло несколько аварий, в том числе в феврале 2019 года - выброс метана, в результате чего под завалом оказались четыре человека, один из них погиб. В январе 2021 года из-за внезапного выброса метана в подготовительном забое на глубине 265 метров погибло трое горнорабочих.

Кузбасс Кемеровская область Ростехнадзор ПМХ шахта имени Тихова

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