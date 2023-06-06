Источники сообщили о планах ММК приобрести у ПМХ угольную шахту имени Тихова

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "ММК-Уголь" (входит в группу "ММК", флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат") ведет переговоры о приобретении у "Промышленно-металлургического холдинга" крупного угольного актива в Кузбассе, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

Речь о шахте имени Тихова, соседний с которой участок Никитинского каменноугольного месторождения разрабатывает "ММК-Уголь".

В ПМХ и ММК от комментариев отказались.

Еще один отраслевой источник "Интерфакса" подтвердил переговоры, отметив, что сделка не закрыта: "Официально о сделке еще не заявили, у них между собой идут переговоры, пока шахта относится к ПМХ".

В ФАС не стали комментировать вопрос, поступало ли ходатайство о потенциальной сделке в ведомство.

Сейчас на шахту имени Тихова приходится около половины добычи угля ПМХ. Еще в 2020 году группа в проспекте к евробондам сообщала, что планирует к 2026 году увеличить мощность шахты до 2,5 млн тонн угля в год, что позволило бы холдингу выйти на полную самообеспеченность углем. Однако в итоге стратегия ПМХ в этом сегменте поменялась.

В конце мая группа раскрыла планы продажи актива в сообщении для держателей евробондов на $350 млн с погашением в 2025 году (ООО "Шахта имени С.Д.Тихова" является одним из гарантов по выпуску, для исключения предприятия из этого списка нужно согласие владельцев еврооблигаций). ПМХ рассчитывает получить за шахту не менее 22 млрд рублей, которые направит на сокращение долговой нагрузки (согласно отчетности по МСФО, в 2023 году группе предстоит погасить кредиты на 43 млрд рублей), говорилось в сообщении. Сделку планируется закрыть в сентябре, сообщал ПМХ, не называя другую сторону переговоров.

Оценив среднесрочные перспективы рынков угля и металлопродукции, ПМХ решил сфокусироваться на металлургическом сегменте: развитии необходимой сырьевой базы и внедрении инновационных и "зеленых" технологий, поясняет холдинг свое решение о продаже угольного актива владельцам евробондов. Менеджмент ПМХ считает, что сделка позволит сократить операционные издержки, оптимизировать инвестиционную активность и структуру долга группы.

Владельцы евробондов ПМХ должны выразить свою позицию до 16 июня. Для исключения "дочки" из списка гарантов требуется согласие владельцев как минимум 75% от номинала еврооблигаций.

ММК интегрирован в уголь на 40%. Ключевыми угольными активами группы являются шахты "Костромовская", "Чертинская-Коксовая" и обогатительная фабрика (Белово, Кемеровская область).

"Участки "Костромовской" (шахта "ММК-Угля" - ИФ) и шахты имени Тихова (Никитинский и Никитинский-2 соответственно - ИФ) граничат между собой. Логично, если они будут работать единым комплексом, это более выгодно", - пояснил один из собеседников агентства, добавив, что ММК "давно рассматривал Никитинский участок", пласты которого возможно отрабатывать, не строя никакой дополнительной инфраструктуры.

По итогам 2022 года, как говорится в отчете ММК, на обогатительных мощностях группы было произведено 3,5 млн тонн угольного концентрата, что на 1,9% выше показателя 2021 года. Увеличение было обусловлено "ростом потребности ММК в марках коксующегося угля от сторонних поставщиков", говорилось в годовом отчете. При этом добыча коксующегося угля сократилась в прошлом году на 11,6% (до 4,4 млн тонн) в том числе из-за сложных горно-геологических условий.

Чистый долг ММК на конец 2021 года составлял отрицательные $393 млн, общий долг - $971 млн. Соотношение чистый долг/EBITDA находилось на отметке минус 0,09х, чистый оборотный капитал - $1,4 млрд. Результаты финансовой деятельности за 2022 год "Магнитка" не раскрывала, однако в годовом отчете сообщила о значительном снижении в прошлом году EBITDA из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Показатель рентабельности по EBITDA также упал, свободный денежный поток оказался меньше 2021 года, отражая снижение объемов и цен на металлопродукцию.

Шахта имени Тихова была запущена в 2017 году, добывает уголь подземным способом на участке Никитинский-2 одноименного месторождения. Запасы угля представлены дефицитными в России марками Ж и 2Ж. Уголь, добываемый на Тихова, имеет низкую зольность (33-40%) и высокий процент содержания жирных углей, что является редкостью для российских месторождений. Проектная мощность шахты составляет 1,8 млн тонн угля в год. В 2022-м шахта добыла 1,25 млн т угля, план по добыче на текущий год чуть ниже - 1,16 млн т, следует из отчетности общества. Предполагается, что с 2027 года шахта сможет производить более 2 млн т угля в год. Выручка предприятия в прошлом году составила 9,5 млрд руб. (+45% г/г), прибыль от продаж - 4,7 млрд руб. (рост в 1,8 раза), чистая прибыль - 3,5 млрд руб. (рост в 2,4 раза).

"Промышленно-металлургический холдинг" объединяет ПАО "Кокс", одного из крупнейших производителей металлургического кокса в России, угледобывающие предприятия (шахта "Бутовская"(находится в процедуре конкурсного производства, с осени 2020 года не ведет добычу), разрез "Участок Коксовый", ЦОФ "Березовская", шахта им. С.Д. Титова), производства железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет"). Кроме того, среди его активов - АО "Полема" (производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов).