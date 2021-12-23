В Уфе завели уголовное дело из-за нападения бродячих собак на двух детей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту нападения бездомных собак на двоих детей в Калининском районе Уфы, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в четверг.

Установлено, что 16 и 19 декабря бродячие собаки напали на 13-летнюю девочку и 10-летнего мальчика и покусали их. Школьница доставлена в медицинское учреждение, ей оказана необходимая помощь.

Прокуратура Калининского района Уфы провела доследственную проверку по факту бездействия чиновников из органа местного самоуправления, которые не организовали отлов бродячих собак. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.