Глава Приморья пообещал снижения цен на жилье в регионе в ближайшие три года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Увеличение объемов жилищного строительства, инфраструктурные кредиты и обеспечение квартирами бюджетников в ближайшие годы могут привести к снижению цен на жилье в Приморском крае, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"В совокупности эти меры в течение, наверно, 2-3 лет приведут к снижению или стабилизации стоимости жилья", - приводит пресс-служба правительства края слова губернатора.

Кожемяко подчеркнул, что объемы строительства жилья в крае растут. В 2020 году сдали 600 тыс. кв. метров, то в этом году - 800 тыс. кв. м. План следующего года - 1 млн кв. м. К 2026 году в Приморье планируется строить около 2 млн кв. метров жилья в год.

По словам губернатора, снизить стоимость жилья поможет привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов. "Мы на 9,5 млрд подписали соглашение с Минстроем РФ о предоставлении этих средств на инженерную инфраструктуру тем компаниям, которые будут строить жилье", - добавил он.

По словам главы региона, стабилизировать цены также помогут программы строительства арендного жилья для бюджетников и программа по переселению из ветхого и аварийного жилья.

В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Приморья рассказала о росте цен на жилье в регионе, в том числе из-за дешевой дальневосточной ипотеки.