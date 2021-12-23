Большая пресс-конференция Путина. Главное

Трансляция ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Владимир Путин 23 декабря провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. Было решено вернуться к очному формату после видеоконференции 2020 года. Мероприятие прошло в Манеже, на нем присутствовали 507 представителей СМИ. Пресс-служба Кремля сама приглашала журналистов.

Общение с прессой продолжалось около четырех часов, президент ответил на 55 вопросов. Мы собрали для вас основные тезисы.

Экономика и бизнес

О влиянии пандемии на экономику РФ. Путин отметил, что российская экономика справилась с шоком коронавируса быстрее других стран. Спад экономики в этом году составил 3%, что "гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира". Рост ВВП РФ в 2021 году может составить 4,5%, а темпы роста безработицы снизились до допандемийного уровня. Инфляция будет по итогам года ниже прогноза (8%), а реальные доходы россиян вырастут на 3,5%. А недовольство бизнеса повышением ключевой ставки ЦБ Путин оценил так: "Если этого не делать, то у нас может быть как в Турции".

Об энергетическом кризисе в Европе. Президент не исключил, что реверсный поток газопровода "Ямал-Европа" из Германии в Польшу впоследствии может направляться на Украину, что и создает дефицит газа и рост цен в Европе.

О проблемах "Роснано" с погашением облигаций. По словам президента, надо, чтобы "Роснано" само поработало со своими кредиторами, с банками. "Госгарантии существуют, они должны исполняться", - добавил он.

Коронавирус

О вакцинации населения. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ сейчас составляет 59,4%, напомнил Путин. Нам нужно увеличить этот показатель до 80%, отметил он, подчеркнув, что в 1-2 квартале 2022 года мы должны достигнуть этого уровня.

О введении мер против тех, кто не вакцинировался. Несмотря на невысокий уровень вакцинации, глава государства снова выступил против введения в РФ мер преследования за отказ сделать прививку. Нужно терпеливо разъяснять людям преимущества вакцинации. Другие способы контрпродуктивны, подытожил он.

Оппозиция, иноагенты, пытки в колониях

Об иноагентах. Законы об иноагентах придумали не в России, и у нас в стране они гораздо мягче, чем в США, напомнил Путин, прокомментировав необходимость их создания. Такие законы нужны, чтобы организации, на чужие деньги занимающиеся политикой в России, раскрывали свои источники финансирования, добавил он.

Об отравлении Алексея Навального. Навального он назвал "человеком, которого якобы отравили", отметив, что германская сторона так и не предоставила России хоть какие-нибудь материалы по этому делу. Путин напомнил, что "сидельцы всегда были во всех странах" и посоветовал не совершать уголовные преступления под прикрытием политической деятельности.

Об убийствах оппозиционеров и журналистов. Прокомментировав убийства Бориса Немцова и Анны Политковской, президент уверил, что сделал все для их раскрытия. Он напомнил, что "за совершенные преступления люди сидят в тюрьме". И если за ними действительно стоят какие-то заказчики, о которых пока не известно, их будут искать, пообещал Путин.

О пытках в российских колониях. Также президент заявил о неизбежности наказания за пытки в колониях, прокомментировав обнародованный проектом Gulagu.net архив. Путин заверил, что все подобные сигналы проверяются, и сейчас расследуется 17 уголовных дел.

Международная политика

О расширении НАТО. Путин посетовал, что Запад развертывает новые типы вооружений близ границ РФ. Но успокоил, назвав сложной задачей попытку "окружить такую территорию как наша". Россию нельзя победить, ее можно развалить только изнутри, напомнил он. Однако он подчеркнул, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Президент спросил, как бы чувствовали себя США, если бы РФ разместила свои ракета на границе Мексики и США.

Об отношениях с Украиной. Глава государства не исключил, что Киев готовит новую военную операцию на Донбассе. И России посылают четкие сигналы "не вмешивайтесь". Путин напомнил, что Россия в ситуации с Крымом взяла жителей региона "под свою защиту, под крыло". Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместо восстановления мира подпал под влияние "нациков".

Об интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. Главной задачей на нынешней момент президент назвал синхронизацию налогового и таможенного законодательства двух стран. Хотя белорусский лидер Александр Лукашенко и его команда "непростые переговорщики", пожаловался он.

В России

О развитии малых городов и строительстве дорог. Президент подчеркнул важность развития малых городов. Он призвал повышать "связанность территорий" всеми видами транспорта и назвал это одним из драйверов экономического роста РФ. Путин напомнил о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Петербург", подчеркнув, что когда стройка будет завершена, авиация по этому направлению перестанет быть востребованной.

О программе по расселению из аварийного жилья. Готовится новая программа по расселения аварийного жилого фонда в России, деньги на нее будут выделены, поделился Путин. Он призвал "вытащить людей из трущоб" и ускорить темпы расселения.

Об индексации пенсий. Путин пообещал, что пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень фактической инфляции. Сейчас в бюджете заложена индексация пенсий на 5,9 %, в то время как инфляция может составить 8%.