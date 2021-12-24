Хабаровчанку задержали по делу об изготовлении фальшивых медотводов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Хабаровске подозреваемую в изготовлении и сбыте поддельных медотводов от вакцинации против коронавируса и других медицинских документов, сообщает в пятницу пресс-служба городского УМВД.

"Хабаровские полицейские с поличным задержали 42-летнюю местную жительницу при передаче денежных средств за фейковую медицинскую справку", - сказано в сообщении.

Правоохранительные органы узнали о том, что неизвестные через соцсети и мессенджеры продают различные медицинские документы в обход официального оформления. В их перечне были справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 и прохождении ПЦР-тестов, заключения медкомиссий.

Во время задержания подозреваемой при ней находился кейс, в котором были обнаружены около 70 поддельных печатей разных госучреждений, в том числе и медицинских. Помимо того были изъяты готовые фальшивые справки и незаполненные бланки санкнижек с поддельными печатями.

К сфере здравоохранения женщина отношения не имеет, она - безработная, уголовного прошлого у нее тоже нет. Как сообщает пресс-служба, справки она печатала у себя дома на принтере, а поддельные печати купила через интернет.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.