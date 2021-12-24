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Улучшения ситуации в российской экономике в 2022 году ожидают 28% россиян

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (28%) полагают, что в 2022 году следует ждать улучшения состояния экономики РФ, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

В свою очередь, каждый пятый (22%) респондент уверен, что в 2022 году следует ждать ухудшения экономической ситуации в стране; не ждут каких-либо изменений в экономике 43%, отмечают социологи.

Кроме того, по данным ФОМ, на улучшение качества жизни в России в 2022 году рассчитывают 17% россиян (каждый шестой респондент), ухудшения ожидает каждый четвертый (26% сограждан). Около половины сограждан (46%) не ждут каких-либо изменений.

Всероссийский опрос был проведён 10-12 декабря 2021 года среди 1 тыс. 500 респондентов 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ.

ФОМ

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