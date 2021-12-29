Опрос ФОМ показал, что 33% россиян ожидают улучшение качества жизни в следующем году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Каждый третий россиянин (33%) уверен, что в течение ближайшего года у него и его семьи будут реальные основания рассчитывать на улучшение качества жизни, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, наибольший оптимизм по этому поводу испытывают граждане в возрасте 18-30 лет (53%).

В свою очередь россиян, полагающих, что в течение ближайшего года им придётся жить хуже, оказалось втрое меньше (10%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, самые пессимистические ожидания относительно качества своей жизни на данный период - у сограждан 46-60 лет (14%). Не ожидают каких-либо изменений для себя более трети россиян (37%), показывают результаты исследования.

Что касается ожиданий относительно качества жизни в стране в целом, то изменений к лучшему в ближайший год ждет почти каждый пятый (19%), к худшему - каждый четвёртый (26%), не ждут каких-либо перемен в этом плане 40% граждан.

Всероссийский опрос был проведён 17-19 декабря 2021 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах РФ, в 53 субъектах РФ.