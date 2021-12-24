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ЮВО отработал перебазирование боевых самолетов в Крыму

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Экипажи истребителей Су-27СМ3 И Су-30М2 Южного военного округа (ЮВО) в ходе лётно-тактических учений отработали перебазирование самолётов на оперативные аэродромы в Крыму из Краснодарского края, сообщил в пятницу Черноморский флот (ЧФ).

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"Экипажи многоцелевых истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного соединения ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы", - сказано в сообщении.

"Перебазирование отрабатывалось на различные аэродромы в зоне ответственности ЮВО, в том числе на аэродромы в Крыму, на которых были развернуты временные пункты заправки авиационной техники, а также места стоянки и рабочие зоны специалистов авиационного вооружения", - информирует штаб ЧФ.

По его данным, в ходе учения "экипажи выполнили ускоренную подготовку боевых машин к вылету и совершили парные синхронные взлёты".

"Кроме того, в ходе полётов лётчики отработали задачи по отражению налёта бомбардировщиков условного противника на указанные аэродромы", - сказано в сообщении.

Крым Минобороны РФ

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