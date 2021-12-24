В Крыму прошли тактические учения десантно-штурмовых подразделений ВДВ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В рамках оперативного сбора руководящего состава соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск в Крыму под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова прошли батальонные тактические учения с десантно-штурмовым подразделением, сообщает в пятницу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Крыму на полигоне "Опук" в рамках практической части оперативного сбора с руководящим составом соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, под руководством командующего генерал-полковника Андрея Сердюкова прошли батальонные тактические учения с десантно-штурмовым батальоном и средствами усиления", - говорится в сообщении российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

На полигоне, как уточняется, на практических занятиях были отработаны учебно-боевые задачи тактическими группами в наступлении с применением сил и средств разведки для выявления объектов условного противника с целью организации его поражения штатными артиллерийскими и приданными средствами.

Были также продемонстрированы действия мобильной группы по борьбе с БЛА.

"В ходе решения учебно-боевых задач десантники поражали условные цели, обозначающие БпЛА вероятного противника. Стрельба велась из штатного стрелкового оружия и боевых машин десанта БМД-2К-АУ, зенитных установок ЗУ-23 и ПЗРК "Верба". Также из трех районов огневых позиций были отработаны действия артиллерийских подразделений, тяжелых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных артиллерийских орудий 2 С-9 "Нона", которые подавляли огневые точки, места скопления и командные пункты условного противника", - пояснили в Минобороны РФ.

При поддержке отряда обеспечения мобильности, состоящего из штатной и приданной техники инженерных войск, обеспечивалось быстрое продвижение и блокирование указанных районов подразделениями ВДВ.

Кроме того, в департаменте сообщили, что в рамках динамического показа сбора продемонстрирована работа автоматизированной управляемой платформы с полезным грузом, которая была десантирована из самолета Военно-транспортной авиации ВКС России АН-26 на удалении до 5 км от площадки приземления с высоты 2500 м и приземлилась в намеченную точку.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, как особо подчёркивается, провел смотр десантно-штурмового батальона "нового типа", который благодаря использованию колесного транспорта и возможности его десантирования беспарашютным способом стал более мобильным.

Всего в ходе проведения сбора руководящего состава Воздушно-десантных войск на полигоне "Опук" в Крыму и полигоне "Раевский" под городом Новороссийском в Краснодарском крае принимает участие более 1200 военнослужащих и более 250 единиц военной техники.

Ранее российские военные сообщили, что к началу декабря завершат формирование в Крыму нового десантно-штурмового полка, который войдет в состав Новороссийской дивизии ВДВ РФ. В марте министр обороны Сергей Шойгу сказал, что к концу года планируется переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду (Волгоградская область) в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии (Крым).

Осенью Минобороны РФ сообщало, что командующий ВДВ РФ проверил строительство объектов нового полка в Феодосии.

Как сообщалось, в апреле в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В тех маневрах, по данным Минобороны, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов. 23 апреля Минобороны РФ сообщило, что силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Тогда США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.