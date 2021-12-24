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Москва получила предложение провести заседание совета Россия-НАТО в январе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Москва получила предложение от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия-НАТО в январе, готова к прямому диалогу с организацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили такое предложение, могу подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Мы подтверждаем готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности России, исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем в непосредственной близости от российских границ", - добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, конкретные сроки встречи в формате Россия-НАТО будут определены позднее.

Ранее в декабре генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах организовать в начале 2022 года заседание Совета НАТО-Россия для урегулирования разногласий между альянсом и Москвой.

НАТО МИД РФ Мария Захарова

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