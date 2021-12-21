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Столтенберг предложил созвать заседание Совета НАТО-РФ в начале 2022 года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах организовать в начале 2022 года заседание Совета НАТО-Россия для урегулирования разногласий между альянсом и Москвой.

"Мы готовы вести диалог. И в моих намерениях - созвать заседание Совета НАТО-Россия в начале следующего года, сесть за стол переговоров и обсудить очень серьезные вопросы с Россией", - сказал Столтенберг во вторник журналистам.

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В то же время он заявил о безусловном праве стран Европы самостоятельно выбирать свой путь развития. "Мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права каждой страны Европы, включая Украину, выбирать свой путь", - подчеркнул он.

Он также объявил о единстве союзников по НАТО в требовании к РФ способствовать деэскалации ситуации вокруг Украины. Столтенберг отметил, что "неспровоцированное и необъяснимое" наращивание группировки войск РФ у границ с Украиной продолжается, включая переброску артиллерии и танков, а намерения Москвы не ясны.

Столтенберг вновь заявил, что, если РФ вновь задействует силу против Украины, Россию ждут "серьезные последствия".

НАТО Россия

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