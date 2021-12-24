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Четверо осужденных в колонии под Иркутском завершили голодовку

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Группа осужденных, отказавшихся от приема пищи в исправительной колонии №2 в городе Ангарск Иркутской области, прекратила голодовку, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального управления ФСИН.

"17 декабря они (четверо осужденных - ИФ) отказались от своих намерений и начали принимать пищу", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 12-13 декабря в ИК-2 четверо осужденных, содержащихся в едином помещении камерного типа, объявили голодовку из-за несогласия с выполнением режимных требований. Они пили воду и чай. Состояние их здоровья контролировали медработники и сотрудники психологической службы.

ИК-2 является колонией строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления. В едином помещении камерного типа содержатся заключенные, которые являются злостными нарушителями режима отбывания наказания.

Ангарск Иркутская область ФСИН

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