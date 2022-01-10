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Во ФСИН подтвердили сообщения о смерти двух заключенных в Ангарске

Во ФСИН подтвердили сообщения о смерти двух заключенных в Ангарске
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В управлении ФСИН по Иркутской области сообщили, что в больнице при ИК-2 в Ангарске 6 и 9 января умерли один обвиняемый и один осужденный, но опровергли информацию о гибели от голода участников декабрьской акции протеста.

Обвиняемый был обнаружен без признаков жизни в палате больницы 6 января, реанимировать его не удалось, уточнили в управлении. В палате он был один, это связано с медицинскими показаниями. "Предварительная причина смерти - суицид", - сказано в пресс-релизе.

В ночь на 9 января от сердечно-сосудистой недостаточности скончался осужденный, у которого было тяжелое заболевание, добавили в управлении.

По обоим фактам в ведомстве проводят проверку, информация о смерти двух человек передана в СК.

"В сети интернет распространяется информация, что в ИК-2 от голодовки умерли двое осужденных. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили также в пресс-службе.

В управлении отметили, что 29 декабря трое осужденных в одной камере начали голодовку в знак протеста против требований режима и прекратили ее 9 января. Они снова едят по распорядку, состояние их здоровья в ГУФСИН оценивают как удовлетворительное.

ИК-2 - колония строгого режима для осужденных за тяжкие преступления. В единых помещениях камерного типа содержатся злостные нарушители режима.

Иркутская область ФСИН Ангарск ИК-2

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