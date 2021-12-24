Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы признал Google виновным в повторном нарушении российского законодательства и назначил компании оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 руб. 00 коп.", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

В свою очередь, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, данная сумма штрафа рассчитана судьей, исходя из представленных суду Роскомнадзором данных о размере годовой выручки Google.

Компания признана виновной по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание для юридических лиц - от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаленный контент.