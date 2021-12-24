В Думе пригрозили Google ужесточением наказания за нарушения законов РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Компания Google столкнется с более серьезными мерами со стороны российских властей в случае, если она и после оборотного штрафа не будет исполнять законы РФ, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Если и оборотный штраф не приведет Google в чувство, боюсь, что в ход пойдут совсем уж неприятные меры. Мы продолжим отстаивать право российских граждан на безопасную интернет-среду", - написал Горелкин в своем телеграм-канале в пятницу.

Он высказал надежду, что решение Таганского суда Москвы о назначении оборотного штрафа в размере более 7,2 млрд руб. от годовой выручки заставит компанию обратить внимание на деструктивный контент, который власти требуют удалить уже несколько лет.

Какие именно меры могут грозить Google при неблагоприятном сценарии развития ситуации, Горелкин не уточнил. Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", парламентарий напомнил, что тема дальнейших мер находится в компетенции российского регулятора - Роскомнадзора.

Ранее в пятницу мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штраф в размере 7 222 916 235 руб. за повторное нарушение требования об удалении запрещенного в РФ контента (ч.5 ст.13.41 КоАП РФ).

В пресс-службе Google сообщили, что компания намерена изучить решение суда, после чего там будут готовы определиться с дальнейшими шагами.