Неформальный саммит СНГ пройдет 28 декабря в Петербурге
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества независимых государств (СНГ), сообщила пресс-служба Кремля.
В мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.