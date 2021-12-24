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Неформальный саммит СНГ пройдет 28 декабря в Петербурге

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества независимых государств (СНГ), сообщила пресс-служба Кремля.

В мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Петербург СНГ

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