Лукашенко 28-29 декабря посетит Россию и планирует встречу с Путиным

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря посетит с рабочим визитом Россию, где примет участие в неформальном саммите СНГ и встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает госагентство БелТА в пятницу.

"В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Белорусии примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ", - говорится в сообщении.

На 29 декабря, по данным БелТА, запланирована встреча Лукашенко с Путиным. "Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - отмечается в сообщении.