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Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю увеличился до 60,4%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано более 77,8 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, уровень коллективного иммунитета оценивается в 60,4 %, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла – 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%", - сказала Голикова, чьи слова в пятницу приводит оперштаб.

"Как отметил накануне президент России Владимир Путин, этого недостаточно, чтобы считать жителей нашей страны достаточно защищенными от коронавируса. Сделайте подарок себе и близким на Новый год: подарите иммунитет от болезни, это бесплатно и безопасно", - сказала вице-премьер.

На прошлой неделе вице-премьер сообщила, что уровень коллективного иммунитета в РФ составлял 58,2%.

По словам Голиковой, "к числу лидеров по коллективному иммунитету помимо Севастополя (90,2%) добавился Чукотский автономный округ (80,3%)".

"Близки к достижению отметки 80% Санкт-Петербург (79,6%) и Республика Карелия (78,9%). Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% – в Москве. Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", - отметила глава оперативного штаба.

В РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

Накануне Путин заявил, что Россия может достигнуть уровня коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в необходимые 80% в конце первого - начале второго квартала 2022 года, и поставил соответствующую задачу по обеспечению вакцинации.

Татьяна Голикова РФ коронавирус

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