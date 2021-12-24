Что произошло за день: пятница, 24 декабря

Очередной приговор по делу о пожаре в "Зимней вишне", ЧП в коронавирусной больнице в Астрахани и оборотный штраф для Google

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет по делу о пожаре в "Зимней вишне". Танзилю Комкову признали виновной в получении взятки (7 млн рублей от застройщика ТРЦ) и злоупотреблении полномочиями (не приняла мер по устранению выявленных нарушений при строительстве центра).

- Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф. Сумма штрафа - 7,2 млрд рублей - была рассчитана судьей, исходя из данных о размере годовой выручки компании. Ранее соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Депутат Госдумы Александр Хинштейн не исключил блокировки Google в РФ в случае невыплаты. Вcлед за Google оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей получила Meta.

- В Москве задержали главу Балтийской промышленной компании Диану Каледину. Ее подозревают в поставке НПП "Сигнал" китайских станков под видом отечественных по завышенной стоимости.

- Владимир Путин отметил, что Украина выиграла бы от запуска "Северного потока 2". Дополнительные объемы газа в Европе понизили бы цену на спотовом рынке, откуда Украина закупает газ, пояснил он. "Сами себе подрезают сук, на котором сидят", - посетовал Путин. А МИД РФ, комментируя угрозы остановки "Северного потока 2", сравнил западных политиков с Павкой Корчагиным.

- В Астрахани произошел пожар в коронавирусной больнице. Площадь возгорания составила 15 кв. м, две пациентки погибли. Причиной пожара мог стать неисправный светильник. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

- Блогер, помочившийся на стенд памяти ветерана и выложивший это в соцсетях, получил 4 года колонии. Суд признал 19-летнего Матвея Юферова виновным в осквернении символов воинской славы России.

- "Газпром" пятый день не бронировал "Ямал-Европу" в ходе регулярной сессии. Со вторника газопровод перешел в реверсный режим. За время простоя газопровод модернизируют, в частности, снизят его мощность на 40 млн куб. м газа в сутки.

- МИД РФ сообщил о 10 тысячах западных военных инструкторов на Украине. По данным ведомства, обстановка в Донбассе продолжает деградировать, Киев готовится решить конфликт военным путем. Россия, со своей стороны, предпринимает определенные действия по перемещению и передислокации своих вооруженных сил.

- В России смертность от COVID за сутки снизилась до уровня середины октября. За прошедшие сутки умерли 998 пациентов. Практически каждый день фиксируется спад числа новых случаев болезни. Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю увеличился до 60,4%. В гражданский оборот допустили первые партии "Спутника М" для подростков.