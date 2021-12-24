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Суд взыскал миллион с "Эха Москвы" и 100 тыс. руб. с Шендеровича в пользу Пригожина

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в пользу бизнесмена Евгения Пригожина 1 млн рублей с "Эха Москвы" и 100 тыс. с писателя Виктора Шендеровича за его высказывания в эфире радиостанции.

"По итогу суд признал оспариваемые сведения в отношении Евгения Викторовича недостоверными и порочащими, обязал ответчиков удалить и опровергнуть их, взыскал компенсацию морального вреда с Шендеровича – 100 000 рублей, с ЗАО "Эхо Москвы" – 1 000 000 рублей, а также установил судебную неустойку за неисполнение судебного акта в размере 1 000 рублей в день", - сообщает компания "Пригожина "Конкорд" в пятницу.

Иск Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации поступил в суд 9 июля.

В ходе процесса суд отклонил три ходатайства представителей Шендеровича и Венедиктова об отложении слушаний дела как необоснованные, исследовал все представленные доказательства и заслушал запись эфира передачи "Особое мнение" от 18 марта, содержащую оспариваемые сведения, добавили в компании. Поводом для подачи иска стали высказывания Шендеровича о Пригожине в эфире радиостанции.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Решение суда будет обжаловано не только в апелляционной инстанции, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Первое, мы будем обжаловать само решение о штрафе. Во-вторых, мы будем писать в Высшую квалификационную комиссию судей жалобу о заведомо неправомерном решении суда с просьбой взять на контроль это решение в отношении судьи, которая, с нашей точки зрения, нарушила 305 статью Уголовного Кодекса РФ (Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта). У нас по этому поводу есть все доказательства", - сказал Венедиктов

Петербург Эхо Москвы Виктор Шендерович

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