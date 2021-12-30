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Пригожин отсудил у Навального и его сторонников более 4 млн рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - По искам бизнесмена Евгения Пригожина с Алексея Навального и его сторонников на 30 декабря удалось взыскать уже больше 4 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании Пригожина "Конкорд". Там уточнили, что часть решений судов оспаривается и предъявлены не все исполнительные листы.

Речь идет об исках о защите чести, достоинства и деловой репутации, поводом для которых стали высказывания оппозиционеров в интернете.

В процессе рассмотрения находятся восемь исковых заявлений и к подаче готовятся порядка семи.

"Кроме того, возбуждены уголовные дела против Любови Соболь, Владимира Милова и Леонида Волкова. Также в правоохранительные органы поданы заявления о возбуждении уголовных дел в отношении Виктора Шендеровича (признан в России иноагентом) и Романа Доброхотова", - напомнили в пресс-службе.

Конкорд Евгений Пригожин Алексей Навальный Любовь Соболь

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