Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Уралвагонзавод" освоил производство танков Т-90М "Прорыв"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") освоил производство новых танков Т-90М "Прорыв", сообщил глава УВЗ Александр Потапов.

"По тематике специальной продукции отмечу успешное освоение производства танков Т-90М "Прорыв". Да, было сложно, но завод перестроился. Мы уже поставляем в армию эти машины", - сказал Потапов на торжественном собрании, посвященном подведению итогов работы концерна в 2021 году.

23 февраля в УВЗ сообщили "Интерфаксу", что концерн начал серийные поставки Т-90М российским военным. "Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили тогда в УВЗ.

Т-90М – последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

13 апреля 2020 года пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия (входит в состав Первой танковой армии).

В марте этого года восемь Т-90М поступили в Севастопольскую мотострелковую бригаду (1-ая танковая армия ЗВО), сообщала пресс-служба ЗВО.

"Т-90М – самая совершенная машина в семействе Т-90. Ее создание – это большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций", - заявил ранее "Интерфаксу" глава УВЗ.

"Существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя", - сообщил Потапов.

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л. с., отмечалось в сообщении пресс-службы ЗВО.

В 2018 году Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что Минобороны РФ намерено закупать ежегодно около 200 танков.

Россия заняла первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня, сообщил в сентябре 2017 года заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Уралвагонзавод УВЗ Ростех Т-90М Прорыв

Новости

Первый замглавы Минсельхоза РФ Хатуов освобожден от должности

Список иноагентов в РФ пополнили еще два региональных ЛГБТ-движения

"Танцы вокруг баланса" – аналитики прогнозируют цену нефти в 2022 г. в $74/барр.

Вызванному в МИД японскому дипломату заявили протест из-за выставки о Курилах

Вызванному в МИД японскому дипломату заявили протест из-за выставки о Курилах

Что произошло за день: пятница, 24 декабря

Суд взыскал миллион с "Эха Москвы" и 100 тыс. руб. с Шендеровича в пользу Пригожина

Центр Гамалеи получил разрешение на первые партии "Спутника М" для подростков

РКН не исключил назначение новых оборотных штрафов Google и Meta

Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta

Вcлед за Google оборотный штраф в Москве получила Meta

Российские курорты в 2021 году примут на 15-20% больше туристов, чем до пандемии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });