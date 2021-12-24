"Уралвагонзавод" освоил производство танков Т-90М "Прорыв"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") освоил производство новых танков Т-90М "Прорыв", сообщил глава УВЗ Александр Потапов.

"По тематике специальной продукции отмечу успешное освоение производства танков Т-90М "Прорыв". Да, было сложно, но завод перестроился. Мы уже поставляем в армию эти машины", - сказал Потапов на торжественном собрании, посвященном подведению итогов работы концерна в 2021 году.

23 февраля в УВЗ сообщили "Интерфаксу", что концерн начал серийные поставки Т-90М российским военным. "Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили тогда в УВЗ.

Т-90М – последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

13 апреля 2020 года пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия (входит в состав Первой танковой армии).

В марте этого года восемь Т-90М поступили в Севастопольскую мотострелковую бригаду (1-ая танковая армия ЗВО), сообщала пресс-служба ЗВО.

"Т-90М – самая совершенная машина в семействе Т-90. Ее создание – это большой шаг в развитии российского танкостроения. В частности, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций", - заявил ранее "Интерфаксу" глава УВЗ.

"Существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя", - сообщил Потапов.

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокой эффективности, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л. с., отмечалось в сообщении пресс-службы ЗВО.

В 2018 году Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что Минобороны РФ намерено закупать ежегодно около 200 танков.

Россия заняла первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня, сообщил в сентябре 2017 года заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.