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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:52

"Уралвагонзавод" сообщил о поставке Минобороны РФ партии новых танков Т-90М

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российской армии отправлена партия новых танков Т-90М "Прорыв", сообщил концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех").

"На "Уралвагонзаводе" состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес министерства обороны РФ", - говорится в сообщении концерна.

Т-90М - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

В феврале 2021 года в УВЗ сообщили "Интерфаксу", что концерн начал серийные поставки Т-90М российским военным. "Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили тогда в УВЗ.

В апреле 2020 года пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия (входит в состав Первой танковой армии). В марте 2021 года партия Т-90М поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду (Первая танковая армия ЗВО), сообщала пресс-служба округа.

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Высокие скоростные характеристики танка Т-90М, топливную экономичность и запас хода обеспечивает дизельный двигатель мощностью 1130 л. с.

Минобороны РФ Уралвагонзавод
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