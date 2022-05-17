"Уралвагонзавод" сообщил о поставке Минобороны РФ партии новых танков Т-90М

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российской армии отправлена партия новых танков Т-90М "Прорыв", сообщил концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех").

"На "Уралвагонзаводе" состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес министерства обороны РФ", - говорится в сообщении концерна.

Т-90М - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

В феврале 2021 года в УВЗ сообщили "Интерфаксу", что концерн начал серийные поставки Т-90М российским военным. "Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили тогда в УВЗ.

В апреле 2020 года пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия (входит в состав Первой танковой армии). В марте 2021 года партия Т-90М поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду (Первая танковая армия ЗВО), сообщала пресс-служба округа.