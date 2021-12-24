"Танцы вокруг баланса" – аналитики прогнозируют цену нефти в 2022 г. в $74/барр.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты инвесткомпаний и банков к концу года пересмотрели свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent на 2022 год в сторону увеличения – с $62,6 за баррель (на основе весенних прогнозов) до $74/барр. Об этом свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса".

Это закономерно, если учесть, что котировки нефти открывали 2021 год со значений чуть выше $50 за баррель, а к концу года пришли к $75, достигая, порой, и высоты в $85. Ценовая волатильность на рубеже ноября-декабря, когда котировки Brent "слетели с полок" в $80 и $70 на фоне появления штамма "омикрон" и инициативы "анти-ОПЕК+", не сильно повлияла на результат. Средняя цена на нефть по итогам 2021 года, по подсчетам "Интерфакса", составит примерно $70,5 за баррель.

Сильнее всех к концу года "скакнул" прогноз Sova Capital – до $81,2/барр. против "мартовских" $60,2/барр.

"По нашему мнению, ОПЕК+, возможно, не сможет увеличить добычу так быстро или в том объеме, который запланирован. Россия имеет ограниченные резервные мощности, что отчасти формирует нашу точку зрения. Мы также считаем, что весной, после того как утихнет последняя волна COVID, рост спроса продолжится", - отмечает эксперт Sova Capital Митч Дженнингс.

В эшелоне "выше $80" "Сове" компанию составила только оценка Goldman Sachs – $81,3/барр. Здесь мог бы "парить" и Bank of America (BofA), в начале декабря прогнозировавший цену в $85/барр., однако эксперты банка все-таки отреагировали на сгущающиеся тучи.

"В своем прогнозе для сырьевых рынков на следующий год мы отметили три риска для нефтяного рынка в 2022 году: продажа нефти из стратегических резервов, соглашение с Ираном и новая волна COVID-19. Два из них материализовались всего за неделю. И поскольку ОПЕК+ не реагирует ожидаемым образом, мы видим понижательные риски для нашего прогноза стоимости Brent в $85 за баррель в 2022 году и отзываем прогноз цены Brent на лето 2022 года ($120 за баррель - ИФ) до появления более точной информации об "омикроне", - написали аналитики.

Двумя днями ранее руководитель отдела исследований сырьевых товаров и деривативов банка Франциско Бланш отмечал потенциал роста цен на нефть на фоне роста спроса, низкого уровня запасов нефти и свободных добывающих мощностей, а также восстановления авиаперевозок.

Рональд Смит из БКС объясняя пересмотр прогноза цен на нефть ссылается, в целом, на те же факторы, хоть и дает более сдержанную цифру – $75 за баррель.

На этом же уровне оценка "Атона", ожидающего, что рынок в 2022 году сохранит баланс "с возможностью умеренного профицита, который должен охладить цены из-за связанных с COVID-19 шоков спроса или повышения предложения, например, в случае роспуска стратегических запасов". При этом в стратегии инвесткомпании отмечается, что действия стран "анти-ОПЕК+" не окажут существенного эффекта в дальнейшем.

"Распечатывание резервов нефти в Китае и США свидетельствует о готовности двух крупнейших в мире потребителей нефти охладить нефтяной рынок. Другие страны, такие как Индия, Япония и Южная Корея, также могут присоединиться к этим усилиям. США объявили о высвобождении 50 млн баррелей, что, по грубым оценкам, составляет всего половину дневного объема потребления (или 0,15% от годового). Объемы, которые могут быть предложены другими странами, будут существенно ниже. С нашей точки зрения, этот шаг не сможет существенным образом повлиять на глобальные цены на нефть", - отмечают аналитики "Атона".

Fitch и SberCIB, предполагающие в 2022 году слабые отклонения среднегодовой цены на Brent от показателей 2021 года ($70 и $73,25 соответственно), отмечают роль ОПЕК+ в сохранении баланса на рынке.

"В первом квартале 2022 года цена может быть ниже: рынок перейдет из состояния дефицита, связанного с тем, что в 2021 году ОПЕК+ наращивала добычу медленнее, чем рос спрос, в состояние профицита, на фоне роста предложения и возможного снижения спроса из-за новых локдаунов. Но ОПЕК+ продолжит внимательно следить за рынком и в случае необходимости откорректирует свой план наращивания добычи, чтобы избежать сильного профицита или дефицита на рынке", - заявил эксперт Fitch Дмитрий Маринченко.

Стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе тоже отмечает способности ОПЕК+ незамедлительно нивелировать возможные риск-факторы, однако напоминает об уязвимости текущей сделки. Важным фактором является постепенное сокращение свободных мощностей ОПЕК+ по мере роста добычи и, следовательно, глобальных, что будет приводить к несколько более сильным позитивным ценовым реакциям на любые перебои на стороне предложения. Этот фактор, вероятно, будет иметь большее значение во втором полугодии 2022 года, поскольку ОПЕК+ продолжит наращивать добычу", - считает аналитик.

Один из главных рисков 2021 года – коронавирус и связанные с ним ограничения – ослабит свое влияние, но все-таки перекочует и в следующий год, считают аналитики.

Так, базовый сценарий Fitch подразумевает, что локдауны будут локальными, краткосрочными и не такими жёсткими, как в 2020 году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) убеждено, что новый штамм коронавируса "омикрон" временно замедлит, но не повлияет на восстановление спроса на нефть. В этом контексте агентство отмечает позитивное влияние кампаний по вакцинации. Так, мировой спрос на нефть, по мнению МЭА, в будущем году вырастет на 3,3 млн б/с - до допандемийной величины в 99,5 млн б/с.

Минэнерго США отмечает, что новый штамм "омикрон" все-таки внес на рынок дополнительную неопределенность, которая сохранится и в ближайшие месяцы. Наибольшее влияние, по мнению министерства, штамм может оказать на рынок авиатоплива. В сухом остатке Минэнерго США ожидает роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 3,5 млн б/с, цену Brent на уровне $70 за баррель (ранее прогнозировало $72), но подчеркивает, что прогноз может быть существенно пересмотрен.

Между тем, крупнейшие российские нефтекомпании - "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" долгосрочно заложили в бюджет консервативную цену $50/барр. При этом и глава "Газпром нефти" Александр Дюков, и вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун сошлись во мнении, что в 2022 году стоимость нефти будет выше обозначенного порога. "Русснефть" заложила в бюджет на будущий год цену в $63/барр.

Вице-премьер РФ Александр Новак считает цену в $75 за баррель достаточно устойчивой. По его словам, сейчас рынок "сбалансирован относительно спроса и предложения, благодаря в том числе и совместным действиям России и других стран, входящих в ОПЕК+".

"Я бы не стал четко прогнозировать цифры, но в целом текущие уровни, которые мы сегодня видим, довольно стабильны – то есть $75 за баррель, плюс-минус 10%. Мне кажется, что в следующем году такие параметры могут сохраниться, при том, что будет продолжаться рост экономик, спроса, мы будем увеличивать добычу соответственно. Поэтому я не вижу здесь пока каких-то рисков, которые бы привели к серьезным отклонениям от текущих уровней", - подчеркнул он.

Ниже приведена таблица, в $/барр.