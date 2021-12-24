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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Танцы вокруг баланса" – аналитики прогнозируют цену нефти в 2022 г. в $74/барр.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты инвесткомпаний и банков к концу года пересмотрели свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent на 2022 год в сторону увеличения – с $62,6 за баррель (на основе весенних прогнозов) до $74/барр. Об этом свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса".

Это закономерно, если учесть, что котировки нефти открывали 2021 год со значений чуть выше $50 за баррель, а к концу года пришли к $75, достигая, порой, и высоты в $85. Ценовая волатильность на рубеже ноября-декабря, когда котировки Brent "слетели с полок" в $80 и $70 на фоне появления штамма "омикрон" и инициативы "анти-ОПЕК+", не сильно повлияла на результат. Средняя цена на нефть по итогам 2021 года, по подсчетам "Интерфакса", составит примерно $70,5 за баррель.

Сильнее всех к концу года "скакнул" прогноз Sova Capital – до $81,2/барр. против "мартовских" $60,2/барр.

"По нашему мнению, ОПЕК+, возможно, не сможет увеличить добычу так быстро или в том объеме, который запланирован. Россия имеет ограниченные резервные мощности, что отчасти формирует нашу точку зрения. Мы также считаем, что весной, после того как утихнет последняя волна COVID, рост спроса продолжится", - отмечает эксперт Sova Capital Митч Дженнингс.

В эшелоне "выше $80" "Сове" компанию составила только оценка Goldman Sachs – $81,3/барр. Здесь мог бы "парить" и Bank of America (BofA), в начале декабря прогнозировавший цену в $85/барр., однако эксперты банка все-таки отреагировали на сгущающиеся тучи.

"В своем прогнозе для сырьевых рынков на следующий год мы отметили три риска для нефтяного рынка в 2022 году: продажа нефти из стратегических резервов, соглашение с Ираном и новая волна COVID-19. Два из них материализовались всего за неделю. И поскольку ОПЕК+ не реагирует ожидаемым образом, мы видим понижательные риски для нашего прогноза стоимости Brent в $85 за баррель в 2022 году и отзываем прогноз цены Brent на лето 2022 года ($120 за баррель - ИФ) до появления более точной информации об "омикроне", - написали аналитики.

Двумя днями ранее руководитель отдела исследований сырьевых товаров и деривативов банка Франциско Бланш отмечал потенциал роста цен на нефть на фоне роста спроса, низкого уровня запасов нефти и свободных добывающих мощностей, а также восстановления авиаперевозок.

Рональд Смит из БКС объясняя пересмотр прогноза цен на нефть ссылается, в целом, на те же факторы, хоть и дает более сдержанную цифру – $75 за баррель.

На этом же уровне оценка "Атона", ожидающего, что рынок в 2022 году сохранит баланс "с возможностью умеренного профицита, который должен охладить цены из-за связанных с COVID-19 шоков спроса или повышения предложения, например, в случае роспуска стратегических запасов". При этом в стратегии инвесткомпании отмечается, что действия стран "анти-ОПЕК+" не окажут существенного эффекта в дальнейшем.

"Распечатывание резервов нефти в Китае и США свидетельствует о готовности двух крупнейших в мире потребителей нефти охладить нефтяной рынок. Другие страны, такие как Индия, Япония и Южная Корея, также могут присоединиться к этим усилиям. США объявили о высвобождении 50 млн баррелей, что, по грубым оценкам, составляет всего половину дневного объема потребления (или 0,15% от годового). Объемы, которые могут быть предложены другими странами, будут существенно ниже. С нашей точки зрения, этот шаг не сможет существенным образом повлиять на глобальные цены на нефть", - отмечают аналитики "Атона".

Fitch и SberCIB, предполагающие в 2022 году слабые отклонения среднегодовой цены на Brent от показателей 2021 года ($70 и $73,25 соответственно), отмечают роль ОПЕК+ в сохранении баланса на рынке.

"В первом квартале 2022 года цена может быть ниже: рынок перейдет из состояния дефицита, связанного с тем, что в 2021 году ОПЕК+ наращивала добычу медленнее, чем рос спрос, в состояние профицита, на фоне роста предложения и возможного снижения спроса из-за новых локдаунов. Но ОПЕК+ продолжит внимательно следить за рынком и в случае необходимости откорректирует свой план наращивания добычи, чтобы избежать сильного профицита или дефицита на рынке", - заявил эксперт Fitch Дмитрий Маринченко.

Стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе тоже отмечает способности ОПЕК+ незамедлительно нивелировать возможные риск-факторы, однако напоминает об уязвимости текущей сделки. Важным фактором является постепенное сокращение свободных мощностей ОПЕК+ по мере роста добычи и, следовательно, глобальных, что будет приводить к несколько более сильным позитивным ценовым реакциям на любые перебои на стороне предложения. Этот фактор, вероятно, будет иметь большее значение во втором полугодии 2022 года, поскольку ОПЕК+ продолжит наращивать добычу", - считает аналитик.

Один из главных рисков 2021 года – коронавирус и связанные с ним ограничения – ослабит свое влияние, но все-таки перекочует и в следующий год, считают аналитики.

Так, базовый сценарий Fitch подразумевает, что локдауны будут локальными, краткосрочными и не такими жёсткими, как в 2020 году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) убеждено, что новый штамм коронавируса "омикрон" временно замедлит, но не повлияет на восстановление спроса на нефть. В этом контексте агентство отмечает позитивное влияние кампаний по вакцинации. Так, мировой спрос на нефть, по мнению МЭА, в будущем году вырастет на 3,3 млн б/с - до допандемийной величины в 99,5 млн б/с.

Минэнерго США отмечает, что новый штамм "омикрон" все-таки внес на рынок дополнительную неопределенность, которая сохранится и в ближайшие месяцы. Наибольшее влияние, по мнению министерства, штамм может оказать на рынок авиатоплива. В сухом остатке Минэнерго США ожидает роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 3,5 млн б/с, цену Brent на уровне $70 за баррель (ранее прогнозировало $72), но подчеркивает, что прогноз может быть существенно пересмотрен.

Между тем, крупнейшие российские нефтекомпании - "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" долгосрочно заложили в бюджет консервативную цену $50/барр. При этом и глава "Газпром нефти" Александр Дюков, и вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун сошлись во мнении, что в 2022 году стоимость нефти будет выше обозначенного порога. "Русснефть" заложила в бюджет на будущий год цену в $63/барр.

Вице-премьер РФ Александр Новак считает цену в $75 за баррель достаточно устойчивой. По его словам, сейчас рынок "сбалансирован относительно спроса и предложения, благодаря в том числе и совместным действиям России и других стран, входящих в ОПЕК+".

"Я бы не стал четко прогнозировать цифры, но в целом текущие уровни, которые мы сегодня видим, довольно стабильны – то есть $75 за баррель, плюс-минус 10%. Мне кажется, что в следующем году такие параметры могут сохраниться, при том, что будет продолжаться рост экономик, спроса, мы будем увеличивать добычу соответственно. Поэтому я не вижу здесь пока каких-то рисков, которые бы привели к серьезным отклонениям от текущих уровней", - подчеркнул он.

Ниже приведена таблица, в $/барр.

2022г. (предыдущий прогноз) 2022 г.(новый прогноз) 1кв.2022 г. 2 кв. 2022 г. 3 кв. 2022 г. 4 кв. 2022 г.
Атон 75
Fitch 53 70
БКС 62,3 75 80 77 73,5 69,5
Sova Capital 60,2 81,2 83,3 82,9 79,7 79
Goldman Sachs 75 81,3 85 80 80 80
Ренессанс Капитал 59 65
Sber CIB 65 73,25 78 73 72 70
ВТБ Капитал 64 72
Консенсус 62,6 74,1

нефть Brent

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