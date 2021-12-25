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Запуск тяжелой ракеты "Ангара" с Плесецка снова перенесли

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, планировавшийся на 25 декабря, снова перенесен, сообщил "Интерфаксу" источник из ракетно-космической отрасли.

"Ожидается, что запуск состоится до конца года", - сказал он. Причины переноса источник не назвал.

Ранее запустить ракету планировалось 23 декабря, однако позднее пуск был перенесен на 24 декабря, а затем еще на сутки.

Первый пуск ракеты прошел 23 декабря 2014 года. В мае 2019 года стало известно, что в 2019-2021 годах Минобороны проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангары 1.2". Позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год. Второй пуск состоялся 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Ангара-А5

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Запуск тяжелой "Ангары" с Плесецка снова перенесли

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