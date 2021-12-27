Тяжелая ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк

Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5"

Архивное фото Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Космические войска ВКС России провели в понедельник третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

Ракета стартовала в 22:00 по московскому времени с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Через три минуты после старта в расчетное время ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС РФ.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме.

Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5". Предыдущий пуск ракеты "Ангара-А5" с северного космодрома был успешно проведен 14 декабря 2020 года.

Ранее запустить ракету планировалось 23 декабря, однако позднее пуск был перенесен на 24 декабря, а затем еще на сутки. 25 декабря информированный источник сообщил "Интерфаксу", что запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" состоится до конца года.

Основным заказчиком семейства ракет является Минобороны. Ракеты разработаны Центром им. Хруничева, но сейчас производство переводится из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в центр. С 2022 года в Омске планируется выпускать четыре ракеты "Ангара-А5", с 2024 - не менее восьми тяжелых и двух легких ракет.

Гендиректор КБ "Салют" Сергей Кузнецов сообщал, что в данный момент стоимость пуска колеблется от 50 до 100 млн долларов. Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки НПО "Энергомаш", УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан КБХА).