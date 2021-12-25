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Путин обсудил с Вучичем проекты в энергетике и поставки газа

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Кремля.

"В развитие переговоров в Сочи 25 ноября с.г. продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в различных сферах, включая реализацию совместных проектов в энергетике", - отмечается в сообщении.

Особое внимание Путин и Вучич уделили поставкам российского природного газа в Сербию. "Отмечено, что на данном направлении налажена системная работа по линии профильных структур двух стран, позволяющая обеспечить стабильное тепло- и энергоснабжение сербского населения и экономики", - сообщает пресс-служба.

Президенты России и Сербии договорились о продолжении контактов и координации на различных уровнях.

Владимир Путин Александр Вучич

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