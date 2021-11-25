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Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам

Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александар Вучич
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цена на газ для Сербии не изменится в последующие шесть месяцев, соответствующая договоренность достигнута в четверг на встрече президента Сербии Александра Вучича и президента России Владимира Путина, сообщает сербский телеканал "Пинк ТВ".

"Мы достигли того, на что рассчитывали. Путин проявил дружелюбие по отношению к Сербии. В следующие шесть месяцев цена за газ для нас будет $270 за тысячу кубометров, также будет увеличен и объем, о чем я просил", - цитирует телеканал Вучича.

По окончании встречи президент Сербии сообщил сербским журналистам, что рад и доволен ее итогами. Он добавил, что переговоры были одними из самых долгих, они продолжались три часа.

Вучич отметил, что теперь Сербия уверена в газоснабжении, никаких проблем у страны с этим не будет.

Кроме того, президенты обсудили положение в автономном крае Косово и Метохия, военно-техническое сотрудничество между двумя странами и ситуацию в регионе. Также речь шла о сотрудничестве в сфере культуры и спорта.

Встреча президентов Сербии и России состоялась ранее в четверг в Сочи.

Сербия Александр Вучич Владимира Путина

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