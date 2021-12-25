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Около 8 тысяч домов в Ульяновской области остались без света из-за метели

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Почти два десятка населенных пунктов в Ульяновской области оказались без электроэнергии из-за метели и сильного ветра, сообщает в субботу главное управление министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) по региону.

"Всего без электроэнергии остались 7616 домов, 16470 человек, из них 3200 детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, частично отключены от электроэнергии 19 населенных пунктов.

Для устранения аварии энергетики привлекли 80 человек и 26 единиц техники.

Ранее синоптики сообщали о метели в Ульяновской области, которая будет сопровождаться сильным ветром, с порывами до 25 м/с. Спасатели предупреждали жителей региона об "оранжевом" уровне опасности.

Ульяновская область МЧС

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