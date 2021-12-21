Въезд грузовиков в Уфу ограничили из-за снегопада

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Уфы из-за снегопада ограничила въезд в город грузовиков с 9 утра до 9 вечера 21 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Башкирии.

Ограничения затронули направления Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Уфа-Бирский тракт, Уфа-Затон-КПМ", - говорится в сообщении.

Метеорологи прогнозируют во вторник в Башкирии снегопады и метели при температуре от минус 4 до плюс 1 градуса. На автодорогах вероятно образование снежных заносов, гололедицы, ухудшение видимости до 500 м и менее. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок без крайней необходимости, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

В Уфе снегопад утром во вторник вызвал заторы на дорогах, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает пробки в 9 баллов.