Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Въезд грузовиков в Уфу ограничили из-за снегопада

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Уфы из-за снегопада ограничила въезд в город грузовиков с 9 утра до 9 вечера 21 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Башкирии.

Ограничения затронули направления Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Уфа-Бирский тракт, Уфа-Затон-КПМ", - говорится в сообщении.

Метеорологи прогнозируют во вторник в Башкирии снегопады и метели при температуре от минус 4 до плюс 1 градуса. На автодорогах вероятно образование снежных заносов, гололедицы, ухудшение видимости до 500 м и менее. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок без крайней необходимости, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

В Уфе снегопад утром во вторник вызвал заторы на дорогах, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает пробки в 9 баллов.

Уфа Башкирия МЧС

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 21 декабря

Автомобиль главы Кузбасса Цивилева попал в аварию

Метролог стал фигурантом дела об инциденте в кузбасской шахте им. Рубана

Метролог стал фигурантом дела об инциденте в кузбасской шахте им. Рубана

Железная дорога проехала на зеленый

Железная дорога проехала на зеленый
Пандемия коронавируса

Минздрав включил COVID-вакцинацию подростков 12-17 лет в календарь прививок

Что произошло за день: понедельник, 20 декабря

Москву и всю европейскую часть РФ с 21 декабря ждут максимальные для декабря морозы

Второму фигуранту "дела Рашкина" о незаконной охоте избрали меру пресечения

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

Из Москвы вышлют двух германских дипломатов

У Минздрава запросили разрешение на испытание трехкратного введения "КовиВака"

У Минздрава запросили разрешение на испытание трехкратного введения "КовиВака"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });