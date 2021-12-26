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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В России прирост случаев COVID за сутки оказался минимальным с конца сентября

В России прирост случаев COVID за сутки оказался минимальным с конца сентября
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 721 случай, это минимальное значение с конца сентября, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Данные воскресенья о заболевших коронавирусом в РФ соотносятся со значениями 30 сентября, когда было выявлено 23 888 новых случаев заражения. С этой даты начался значительный эпидемический подъем, достигший пика в ноябре, сейчас же идет снижение заболеваемости.

В Москве выявили 2 180 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 851, в Московской области - 1 565.

Еще 570 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Краснодарском крае, 564 - в Свердловской области, 546 - в Иркутской области, 545 - в Пермском крае, 531 - в Красноярском крае, 528 - в Челябинской области, 518 - в Ростовской области, 498 - в Самарской области, 468 - в Алтайском крае, 452 - в Хабаровском крае.

Кроме того, 444 случая - в Приморском крае, 399 - в Воронежской области, 396 - в Омской области, 388 - в Нижегородской области, 369 - в Новосибирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 968 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 71, в Петербурге - 64, в Подмосковье - 52.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 392 тыс. 020 случаев коронавирусной инфекции, 304 218 умерших и 9 млн 259 тыс. 771 выписанный, в том числе 37 285 выписаны за последние сутки.

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