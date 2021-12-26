Что произошло за день: воскресенье, 26 декабря

Просьба следствия смягчить Хованскому меру пресечения, два массовых ДТП в Башкирии и смерть нобелевского лауреата Десмонда Туту

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России прирост случаев COVID за сутки оказался минимальным с конца сентября. Заражение подтвердилось у 23 721 человека, умерли 968 пациентов.

- На трассе Уфа-Оренбург из-за метели произошло два массовых ДТП. На 49-м километре дороги столкнулись более 30 автомобилей, в результате один человек погиб и еще пятеро получили травмы. Позднее на 191-м километре трассы произошло ДТП с участием одиннадцати автомобилей.

- Следствие ходатайствовало о смягчении Юрию Хованскому меры пресечения. Заседание назначено на 29 декабря. Хованский, находящийся под арестом с июня по делу о пропаганде терроризма, внесен в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму.

- В ЮАР умер лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту. Ему было 90 лет. Туту известен как один из борцов с апартеидом в ЮАР, а также как первый в стране чернокожий епископ англиканской церкви, а затем и архиепископ.

- Песков заявил, что "Новую газету" забыли пригласить на пресс-конференцию Путина. "Вспомнили мы про "Новую газету" за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать", - сказал пресс-секретарь президента, подчеркнув, что вопрос от газеты все равно прозвучал.

- В Томске возбуждено дело о поджоге второго гипермаркета "Лента". О задержании подозреваемого сообщалось накануне, в день пожара. Ранее 21 декабря в результате поджога сгорел еще один гипермаркет сети, подозреваемый арестован.