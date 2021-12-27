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Сотрудницы частного детсада осуждены условно за жестокое обращение с детьми

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Барнауле суд назначил условные сроки от трех до пяти лет бывшей заведующей и четырем воспитательницам частного детского сада Happy baby за жестокое обращение с детьми, сообщили в управлении СК по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что с июня 2017 по апрель 2018 года осужденные систематически били воспитанников и совершали с ними иные насильственные действия. Кроме того, детей поодиночке закрывали в темном помещении. Заведующая об этом знала, но не пресекала такие действия сотрудников, следует из пресс-релиза. Пострадавшими по делу признаны 14 детей в возрасте от 2 до 6 лет.

О завершении расследования этого дела СК сообщал в январе 2019 года.

Подсудимые, в зависимости от роли каждой, признаны виновными по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), ст. 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником и другим работником образовательной организации), п.п. "а", "г" ч.2 ст.117 УК (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц). В ходе предварительного следствия они вину не признали.

Бывшая заведующая садика приговорена к четырем годам лишения свободы условно, остальные подсудимые - к срокам от трех до пяти лет. Всем им суд запретил в течение трех лет заниматься педагогической деятельностью.

Барнаул СКР Алтайский край

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