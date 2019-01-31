Жертвами издевательств воспитателей в частном детсаду Барнаула стали 14 детей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет в четверг отчитался о завершении расследования уголовного дела об избиении детей в частном детском саду "Хеппи Беби" в Барнауле.

СК выяснил, что насилию подверглись 14 воспитанников в возрасте от 2 до 6 лет

"По данным следствия, с июня 2017 по апрель 2018 года педагоги систематически избивали детей, совершали насильственные действия. Кроме того, детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение", - сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Заведующей детского сада о таких методах воспитания было известно, однако никаких мер не предпринималось, отмечает СК.

Обвинения в адрес заведующей и четырех педагогов выдвинуты по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и истязании.

В октябре прошлого года экс-директору частного детского сада в Барнауле было предъявлено обвинение в оказании некачественных услуг. По данным следствия, две воспитательницы частного детсада в своей работе допускали жестокое обращение с детьми. Изначально потерпевшими по делу были признаны семь детей в возрасте 4 и 5 лет.