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Учительница, заставившая четвероклассницу ходить босиком в школе, получила замечание

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Ачинске прокуратура добилась, чтобы учительницу, которая заставила школьницу ходить босиком, привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, сообщили в надзорном ведомстве Красноярского края.

Прокурорская проверка установила, что учительница школы №8 заставляла детей, которые забывали сменную обувь, разуваться и учиться босиком. Проверка началась после сообщения региональных СМИ о том, что ученица четвертого класса, которая забыла сменку дома, по требованию учительницы целый день ходила по школе босиком. Обуться ей разрешили только для посещения столовой. По данным СМИ, в школе объясняли, что предлагают в таких случаях детям разуться, чтобы им не было жарко в уличной обуви.

По оценке прокуратуры, учительница, вопреки требованиям закона, "неоднократно допускала факты оставления несовершеннолетних в условиях, небезопасных для их обучения и воспитания".

Директору школы внесено прокурорское представление, по результатам которого учителя привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

В отношении учительницы также возбудили административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Дело рассмотрит суд.

Красноярский край Ачинск

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