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Росгвардеец пострадал в дорожном конфликте в Петербурге

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Военнослужащий воинской части Росгвардии пострадал в дорожном конфликте в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства в понедельник.

Инцидент произошел накануне. "Росгвардеец сделал замечание водителю автомобиля, грубо нарушившему правила дорожного движения", - заявили в ведомстве. В ответ автомобилист ударил росгвардейца в лицо и скрылся с места инцидента.

В связи с происшествием проводится проверка, водителя ищут.

По данным СМИ, уроженец Средней Азии за рулем Hyundai Accent подрезал автомобиль росгвардейца, а в ответ на замечание избил его и уехал.

Росгвардия Петербург

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