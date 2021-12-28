В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на росгвардейца

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника дорожного конфликта в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным ведомства, 26 декабря на пересечении 7-й Красноармейской улицы и Измайловского проспекта водитель Hyundai - гражданин иностранного государства - ударил водителя Toyota, а затем скрылся.

Подозреваемый был задержан накануне на Садовой улице. В отношении него составили протокол по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Полиция проводит проверку в связи с конфликтом.

Как сообщалось, 26 декабря на Измайловском проспекте Петербурга военнослужащий воинской части Росгвардии сделал замечание водителю автомобиля, грубо нарушившему правила дорожного движения, и тот в ответ ударил военнослужащего в лицо и скрылся.