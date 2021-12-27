Следствие сузило список версий по делу об обледенении самолета S7

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следствие исключило версию об обработке в аэропорту Магадана "незамерзайкой" вместо антиобледенительной жидкости самолета авиакомпании S7, который в начале декабря совершил вынужденную посадку в Иркутске, сообщил на пресс-конференции в понедельник руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Сергей Синяков.

"В настоящее время нами рассматривается версия отказа авиационной техники и нарушения правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа", - сказал он.

По его словам, сразу после инцидента в СМИ была выдвинута версия о ненадлежащей противообледенительной обработке самолета в аэропорту Магадана - в частности, что вместо специальной жидкости якобы использовалась жидкость вроде автомобильной "незамерзайки".

"Эта версия была, разумеется, в первую очередь проверена и установлено, что противообледенительная жидкость соответствовала ГОСТам и требованиям, которые действуют в Российской Федерации", - подчеркнул Синяков.

Как сообщалось, 2 декабря Airbus A321neo авиакомпании S7, следовавший рейсом Магадан - Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Во время полета судно попало в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, объясняли в пресс-службе авиакомпании.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа (всего на борту находилось 199 человек) не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).