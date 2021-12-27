Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Следствие сузило список версий по делу об обледенении самолета S7

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следствие исключило версию об обработке в аэропорту Магадана "незамерзайкой" вместо антиобледенительной жидкости самолета авиакомпании S7, который в начале декабря совершил вынужденную посадку в Иркутске, сообщил на пресс-конференции в понедельник руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Сергей Синяков.

"В настоящее время нами рассматривается версия отказа авиационной техники и нарушения правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа", - сказал он.

По его словам, сразу после инцидента в СМИ была выдвинута версия о ненадлежащей противообледенительной обработке самолета в аэропорту Магадана - в частности, что вместо специальной жидкости якобы использовалась жидкость вроде автомобильной "незамерзайки".

"Эта версия была, разумеется, в первую очередь проверена и установлено, что противообледенительная жидкость соответствовала ГОСТам и требованиям, которые действуют в Российской Федерации", - подчеркнул Синяков.

Как сообщалось, 2 декабря Airbus A321neo авиакомпании S7, следовавший рейсом Магадан - Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Во время полета судно попало в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, объясняли в пресс-службе авиакомпании.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа (всего на борту находилось 199 человек) не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

S7 СКР Иркутск

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Глава СПЧ заявил о необходимости сделать ПЦР-тесты на COVID-19 бесплатными

Историку Дмитриеву назначили 15 лет строгого режима

Историку Дмитриеву назначили 15 лет строгого режима

В России за сутки выявили 23,2 тыс. заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 23,2 тыс. заболевших COVID-19

Суд отклонил иски жителей Пугачева к военным о компенсациях из-за взрывов

Суд отклонил иски жителей Пугачева к военным о компенсациях из-за взрывов

Правительство РФ выделит на проект МС-21 еще более 61 млрд руб.

В деле об убийстве четверых в Канске проверяется версия семейного конфликта

Строительство автотрассы Москва-Казань подорожало на 200 млрд рублей

Строительство автотрассы Москва-Казань подорожало на 200 млрд рублей

Сотрудницы частного детсада осуждены условно за жестокое обращение с детьми

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 декабря

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });