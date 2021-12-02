Пассажирский самолет S7 c отказавшим электрооборудованием сел в Иркутске

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Cамолет авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, сел в Иркутске из-за отказа электрооборудования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба аэропорта.

"Произошел отказ электрооборудования, садились вручную, без высотомера и автопилота", - сказал собеседник агентства, уточнив, что посадка прошла благополучно.

На борту севшего Airbus 321 было 199 пассажиров, никто не пострадал. Сейчас перевозчик решает, что делать с лайнером и пассажирами.