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Разгонный блок "Фрегат" со спутниками OneWeb отделился от третьей ступени "Союза-2.1б"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" в 16:19 по Москве успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb, стартовавшей с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

"Союз-2.1б" оторвалась от стартового стола в 16:10 по московскому времени. Она несет 36 спутников OneWeb, которые выводятся на орбиту в рамках создания сети спутникового интернета. В следующие четыре часа космические аппараты будут отделяться от "Фрегата".

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

В декабре в интервью "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2022 году по программе OneWeb ракетами "Союз" планируется осуществить шесть пусков с российских космодромов и один с космодрома во Французской Гвиане.

Группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 358 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Предстоящий пуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите Земли до 394 единиц.

Роскосмос OneWeb

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