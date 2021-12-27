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Запущенные с Байконура британские спутники связи OneWeb выведены на орбиту

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Партия из 36 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттере.

В РоссииРазгонный блок "Фрегат" со спутниками OneWeb отделился от третьей ступени "Союза-2.1б"Читать подробнее

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 394 единиц.

Ракета стартовала в понедельник в 16:10 по московскому времени с космодрома Байконур.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

OneWeb Роскосмос

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