Корвет "Сообразительный" отразил ракетный удар в ходе учения в Балтийском море

Корвет "Сообразительный" Фото: Пресс-служба Балтийского флота РФ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Корвет "Сообразительный" провел в Балтийском море учение с боевым пуском зенитной ракеты из комплекса "Редут", сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Во время выхода в море экипаж корвета выполнил задачу по отражению ракетного удара по сложной воздушной мишени, имитирующей противокорабельную ракету условного противника. Стрельбу по мишени выполнили с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования "Редут".

"Запущенная с корвета зенитная ракета успешно поразила назначенную цель", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что ракета-мишень была запущена с малого ракетного корабля "Пассат", стрельба проводилась в сложной помеховой обстановке с применение средств радиоэлектронного противодействия.

"Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был временно объявлен опасным для гражданского судоходства. Задачи по обеспечению безопасности в районе ракетных пусков выполняли свыше 10 надводных кораблей и судов обеспечения флота, что обеспечило высокий уровень безопасности проведения мероприятия", - сказали в пресс-службе.

По данным штаба флота, после выполнения огневой задачи экипаж корабля провел ряд корабельных учений - по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне и др.

"Полимент-Редут" новый зенитный ракетный комплекс морского базирования (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Комплекс устанавливают на российских фрегатах и корветах нового поколения.